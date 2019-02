València quiere volver a tener río: así es el proyecto para el nuevo cauce

12/02/2019 -

VALÈNCIA. La ciudad de València nació hace más de 2.000 años en una isla fluvial. Dos milenios después, la ciudad no tiene río. No tiene ni desembocadura. Sólo una franja que como una cicatriz parte en dos la metrópoli y su extrarradio, y que irónicamente se denomina como nuevo cauce. Irónicamente porque no es un cauce de un río sino un desagüe; mastodóntico, pero desagüe.

Fue en el III debate del Estado de la ciudad que el alcalde, Joan Ribó, lanzó el órdago: quería recuperar el nuevo cauce, quería que se pudiera usar, que fuera un jardín. Este martes, Ribó, acompañado del arquitecto Rafael Rivera y del concejal de Gobierno Interior y Devesa-La Albufera, Sergi Campillo, presentaron su propuesta para el nuevo cauce, una idea que hará que las palabras vuelvan a tener su significado original.

Fue Campillo quien la resumió sucintamente al final de la comparecencia: “València quiere volver a tener río”. A su lado, Ribó y Rivera, autor del estudio, asentían, y entre los presentes, los miembros del equipo del arquitecto también daban sus asenso. “Como toda ciudad con río, València ha tenido una historia de amor y odio con el Turia; recuperar nuestro río es en parte recuperar nuestra historia”, añadía Campillo.

La comparación más socorrida de lo que se quiere hacer con el nuevo cauce del Turia es la del río Besós, en Barcelona. El parque fluvial del Besòs es una zona verde que se extiende desde Montcada hasta Sant Adrià. Como se pretende con el nuevo cauce, el parque del Besòs actúa como enlace de los parques del Litoral, del Molinet, de las Aigües y Can Zam. En el caso valenciano lo que se intenta es que el nuevo cauce se convierta en el eje que una el jardín del viejo cauce con el incipiente Parque de Desembocadura y con la Albufera, el gran patrimonio natural de la ciudad.

Humanizar el espacio

Sin perder sus funciones prácticas de desagüe de posibles aluviones y vía de comunicación prioritaria, la intención final es humanizar la obra de ingeniería incorporándole un pequeño canal hidrológico, zonas de recreo y muros verdes de árboles en ambas márgenes, que servirán de pantallas protectoras y amortiguarán tanto el ruido como la contaminación del considerable tráfico rodado de la V-30.